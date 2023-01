Co istotne, dane wynikające z ewidencji księgowej wspomnianego konta powinny mieć odpowiednie odzwierciedlenie w sprawozdawczości budżetowej, czyli w sprawozdaniu Rb-27S. Sprawozdanie to ma podstawy normatywne w przepisach rozporządzenia ministra finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. W kontekście wykazywania danych dotyczących nadpłat warto wspomnieć o par. 3 ust. 1 pkt 6 załącznika nr 37 do tego rozporządzenia (czyli „Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego”), gdzie postanowiono, że sprawozdanie jednostkowe z wykonania planu dochodów budżetowych z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej w sposób następujący: