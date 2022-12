Wprowadzenie nowych standardów kontroli jakości ma charakter systemowy. Są one jednym z fundamentów pracy biegłych rewidentów i firm audytorskich. Rozmowy na ten temat toczyły się od ponad półtora roku. Termin, od którego standardy mają obowiązywać wszystkie firmy audytorskie - 1 stycznia 2023 r. - został wskazany przez KRBR. My uważaliśmy, że dla zapewnienia równych szans małym i dużym podmiotom należy wyznaczyć jeden termin dla wszystkich (bez faworyzowania firm międzynarodowych) oraz że powinien on odzwierciedlać stan przygotowania większości firm do ich wdrożenia. KRBR zaakceptowała nasze stanowisko, ale standardy w wersji przekazanej agencji do akceptacji nie były jednak dostosowane do polskiego rynku. Agencja przedstawiła więc propozycje, które odpowiadają na wyzwania i problemy dotyczące kontroli jakości i są zgodne z polskim systemem prawnym. Rada agencji stwierdziła, że konieczna jest zmiana tych standardów, na co KRBR nie chciała się zgodzić.