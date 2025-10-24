Kim był Maciej Adamkiewicz? Lekarz, chirurg i przedsiębiorca

W wieku 59 lat zmarł dr Maciej Adamkiewicz – lekarz, przedsiębiorca i współwłaściciel jednej z największych polskich firm farmaceutycznych, Adamed Pharma. Informację o jego śmierci potwierdziła spółka, podkreślając, że była to postać o ogromnym znaczeniu dla krajowej medycyny i biznesu.

"Wspaniały Człowiek o Wielkim Sercu otwarty na potrzeby drugiego człowieka, oddany swojej Rodzinie, a przede wszystkim przepełniony dobrem i życzliwością. Pozostawił po sobie trwałe dziedzictwo — nie tylko w postaci dokonań zawodowych, lecz także w sercach i umysłach tych, którzy mieli zaszczyt z nim współpracować" — napisała spółka Adamed o zmarłym Macieju Adamkiewiczu w oficjalnym pożegnaniu.

Przejął stery po ojcu. Tak rozwijał firmę Adamed

Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie, po ukończeniu której przez wiele lat pracował jako lekarz, m.in. w Szpitalu Bielańskim. Specjalizował się w chirurgii. Po śmierci ojca, Mariana Adamkiewicza, przejął kierowanie Adamedem i przekształcił go w nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się spółkę.

Adamed: od rodzinnej firmy do globalnego koncernu

Pod jego przewodnictwem spółka stała się gigantem polskiej branży farmaceutycznej. Firma konsekwentnie inwestowała w badania i innowacje, wprowadzając na rynek nowe produkty lecznicze oraz poszerzając swoją działalność o rynki zagraniczne. Obecnie przedsiębiorstwo posiada dwa zakłady produkcyjne w Polsce oraz jeden w Wietnamie.

Działalność naukowa i odznaczenia państwowe

Adamkiewicz aktywnie uczestniczył w życiu środowisk medycznych. Należał m.in. do Międzynarodowego Towarzystwa Uroginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Meno- i Andropauzy. Za zasługi dla rozwoju polskiej medycyny i gospodarki otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi (2013) oraz Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości (2019).

Wspólne zarządzanie z żoną. Małżeństwo Adamkiewiczów wśród najbogatszych Polaków

W kierowaniu Adamedem Adamkiewicza wspierała jego żona, dr Małgorzata Adamkiewicz. Oboje wielokrotnie pojawiali się na liście najbogatszych Polaków magazynu „Forbes”. W zestawieniu z 2025 roku zajęli 24. miejsce, z majątkiem szacowanym na blisko 2,9 mld zł.

W 2020 roku małżeństwo Adamkiewiczów zrezygnowało z funkcji w zarządzie, zapowiadając skupienie się na wyznaczaniu strategicznych kierunków rozwoju firmy oraz przygotowaniu kolejnego pokolenia do objęcia kluczowych ról.