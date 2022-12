Faktem jest, że KRBR po dyskusjach z Polską Agencją Nadzoru Audytowego podjęła uchwałę o wejściu w życie nowych standardów od 1 stycznia 2023 r. Przygotowywaliśmy się do tego procesu od dawna, a szkolenia dla biegłych rewidentów planowaliśmy rozpocząć w III kw. tego roku. Kilkumiesięczny proces przygotowawczy został zakończony uchwałą KRBR przyjętą już w kwietniu 2022 r. Firmy audytorskie i biegli rewidenci mieliby wówczas wystarczająco dużo czasu, aby przygotować się do zmian. Niestety pod koniec czerwca zastrzeżenia do brzmienia przepisów przyjętych przez samorząd zgłosiła Rada PANA, co wstrzymało prace nad wdrożeniem kwietniowej uchwały. KRBR błyskawicznie, już w lipcu, przedstawiła swoje stanowisko. Jednak w sierpniu Rada PANA ostatecznie odmówiła zatwierdzenia uchwały KRBR, tę decyzję zaskarżyliśmy do wojewódzkiego sądu administracyjnego w połowie września. Z uzyskanych przez nas opinii prawnych wynikało bowiem, że to w kompetencji KIBR jest ustanawianie standardów, a zastrzeżenia Rady PANA są niezgodne z prawem. W efekcie proces zatwierdzania standardów istotnie się wydłużył. Nie było wiadomo, czy PANA ostatecznie uchwałę zatwierdzi, a jeżeli tak, to w jakiej wersji. Przy czym podczas spotkania firm audytorskich z PANA, które miało miejsce pod koniec września tego roku, padały wprost stwierdzenia, że nastąpi przesunięcie daty wejścia w życie standardów o rok. Co więcej, przedstawiciele nadzorcy również twierdzili, że jeśli środowisko nie jest gotowe, to PANA nie będzie wywierać na nie presji. Tymczasem 15 listopada br. Rada PANA podjęła uchwałę wprowadzającą standardy w wersji z zastrzeżeniami. Nadzorca nie tylko wprowadził zmiany zbyt późno, ale pominął głosy środowiska w sprawie ich ostatecznego kształtu. Nakazał bowiem standardami kontroli jakości objąć wszystkie usługi świadczone przez firmy audytorskie, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych i doradztwo.