Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) wykonuje zadania na podstawie ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Zadania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa łączą zadania Agencji Nieruchomości Rolnej i Agencji Rynku Rolnego. Co kluczowe m.in. w kontekście doboru klasyfikacji budżetowej na uwagę zasługuje art. 2 ust. 1 ww. ustawy, gdzie postanowiono, że KOWR jest państwową osobą prawną będącą agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zatem jego status prawny jest jednoznaczny, nie jest bowiem funduszem celowym, a agencją wykonawczą. Założenie to jest kluczowe w aspekcie wspomnianej klasyfikacji budżetowej. Podany w zapytaniu par. 217 został oznaczony jako „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych”. Uwzględniając powyższy status prawny KOWR, zastosowanie tegoż paragrafu byłoby wadliwe, bowiem dotyczy środków z funduszy celowych. Adekwatnym paragrafem dochodowym będzie w podanym przypadku par. 246 oznaczony jako „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”. Natomiast w zakresie klasyfikacji rozdziału i działu dochodów należy zastosować dział 600 oznaczony jako „Transport i łączność” oraz rozdział 60016 oznaczony jako „Drogi publiczne gminne”.