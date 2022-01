Powstałe różnice po zaksięgowaniu korekty listy płac spowodują wystąpienie na koncie rozrachunkowym z instytucją finansującą odpowiednio salda po stronie Wn (należność) lub po stronie Ma (zobowiązanie), w zależności od tego, czy będą to różnice in minus czy in plus. Saldo konta rozrachunkowego, o którym mowa powyżej, należy odnieść odpowiednio na pozostałe przychody i koszty operacyjne, przez które rozumie się koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a do których to zalicza się m.in. tego typu różnice czy inne zaokrąglenia wynikające z przepisów prawa