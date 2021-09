Wstępnie warto przypomnieć, że w podanym zapytaniu chodzi o jednostki budżetowe, czyli podmioty zależne od macierzystej jednostki samorządu terytorialnego. Zapytanie dotyczy jednakże sposobu ujmowania danych sprawozdawczych tych jednostek w ewidencji księgowej na poziomie gminy. Na początku warto zaznaczyć, że regulacje odnoszące się zarówno do sprawozdania Rb-27S, jak i do sprawozdania Rb-28S zawiera rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Przy czym punktem wyjścia w ocenie podanego zapytania będą regulacje prawne rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa , budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Tamże na szczególną uwagę zasługują zapisy ujęte w załączniku 2 – Plan kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. I tak konto 901 zostało oznaczone jako – „Dochody budżetu”. Z jego opisu m.in. wynika, że służy ono do ewidencji dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody budżetu: