Utrata przez środek trwały (np. środek transportu) ekonomicznej użyteczności, kompletności czy zdatności do użytku wskutek przestarzałej technologii, zużycia technicznego i fizycznego, uszkodzenia, zdarzenia losowego, nierentownej eksploatacji czy zmiany rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (przez co dalsze użytkowanie środka trwałego staje się nieopłacalne) może stanowić przyczynę postawienia takiego składnika majątku w stan likwidacji poprzedzający jego fizyczną likwidację. Jednostka może także – z uwagi na różne okoliczności (np. z powodu niedojścia do skutku planowanego zakupu nowego środka trwałego) – podjąć decyzję o przywróceniu środka trwałego postawionego uprzednio w stan likwidacji do używania. Odpisy amortyzacyjne od środka trwałego postawionego uprzednio w stan likwidacji, który ponownie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, są naliczane – co do zasady – od tej samej wartości początkowej, w jakiej środek ten figurował poprzednio (tj. przed postawieniem go w stan likwidacji w księgach rachunkowych), jednak przy zastosowaniu identycznej stawki i metody amortyzacji. Tak więc odpisy są naliczane od pierwotnej wartości początkowej środka trwałego, w jakiej został on wprowadzony po raz pierwszy do ewidencji bilansowej i w jakiej został on następnie wyksięgowany z tej ewidencji z powodu postawienia go w stan likwidacji. Przy czym suma odpisów amortyzacyjnych dokonanych za okres przed postawieniem środka trwałego w stan likwidacji oraz naliczonych po jego ponownym przyjęciu do ewidencji bilansowej nie może przekroczyć jego wartości początkowej. Pamiętać równocześnie należy, że nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych za okres wycofania środka trwałego z używania wskutek postawienia go w stan likwidacji. Stanowią o tym przepisy zarówno prawa bilansowego, jak i podatkowego. W myśl bowiem art. 32 ust. 1 ustawy o rachunkowości „rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu (w omawianym przypadku – ponownym przyjęciu) środka trwałego do używania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego albo przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego”. Z kolei zgodnie z art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT (art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT) odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych –począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek wprowadzono do ewidencji, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Z ww. przepisów również wynika, że w razie ponownego wprowadzenia środka trwałego do użytkowania, data zakończenia dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) – do momentu ich zrównania z wartością początkową takiego środka trwałego – ulegnie wydłużeniu o czas, w którym środek ten pozostawał poza ewidencją bilansową.