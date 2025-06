Ocena skutków obowiązującej od 25 września 2024 r. ustawy o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928) ma nastąpić po dwóch latach funkcjonowania przepisów. Jednak już dziś eksperci dostrzegają konieczność reformy, zwłaszcza w zakresie gwarancji dla pracowników zgłaszających naruszenia.

- Pierwsze, co nasuwa się na myśl, to postulat rozszerzenia działania ustawy na zgłoszenia nieprawidłowości w sferze zatrudnienia – mówi Marcin Stanecki, Główny Inspektor Pracy. - Może niekoniecznie powinno to dotyczyć całego prawa pracy, ale kwestie dotyczące mobbingu, molestowania, dyskryminacji czy łamania przepisów BHP mogłyby zostać objęte systemem, tak by osoby sygnalizujące nieprawidłowości w tym zakresie były chronione przed zwolnieniem jako sygnaliści - przekonuje.