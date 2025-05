1 czerwca wchodzi w życie ustawa z 21 lutego 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (dalej: ustawa), która zastąpi ustawę z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wśród wielu zmian na uwagę zasługuje rozwiązanie, które pozwala pracodawcom uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionej osoby w wieku emerytalnym.

W założeniu autorów ustawy przepisy te są kierowane do osób starszych znajdujących się trudnej sytuacji materialnej, także tych pobierających emeryturę. Ma to im pomóc znaleźć zatrudnienie.

Jakie wynagrodzenie może być dofinansowane?

Zgodnie z art. 141 ust. 2 pkt 2 ustawy starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie poszukującego pracy, który ukończył 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyzna).

Poszukującym pracy, o którym mowa w przepisie, jest zarejestrowana w urzędzie pracy osoba, która ukończyła 18 lat i poszukuje zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, innej pracy zarobkowej (np. umowy zlecenia) lub innej formy pomocy. Nie ma górnej granicy wieku.

Dofinansowanie przysługuje tylko na „zatrudnienie”, co zgodnie z definicją zawartą w ustawie oznacza wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy o pracę nakładczą.

Kto może otrzymać dofinansowanie do zatrudnienia?

Dofinansowanie może uzyskać pracodawca albo przedsiębiorca. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.

W zakresie definicji przedsiębiorcy ustawa odwołuje do przepisów Prawa przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 4 ust. 1-2 Prawa przedsiębiorców przedsiębiorcą jest:

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

wspólnik spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Dofinansowania nie otrzyma firma, w której emeryt pracował bezpośrednio przed zarejestrowaniem się jako poszukujący pracy. Dotyczy to nie tylko zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę, ale także np. umowę zlecenia.

Ma to zapobiec nadużyciom polegającym na tym, że emeryt zwalnia się z pracy tylko po to, aby zatrudnić się tam ponownie, ale już z dofinansowaniem.

W jakiej wysokości dofinansowanie jest wypłacane?

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje tylko przez miesiąc, ale może być przyznawane wielokrotnie. Wysokość dofinansowania określa się w umowie, ale nie może być ona wyższa niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego emeryta.

W jakich przypadkach trzeba będzie zwrócić pieniądze?

Pracodawca ma obowiązek zatrudniać osobę, na która przyznano dofinansowanie, przez cały kolejny miesiąc.

Jeśli firma nie wywiązania się z tego obowiązku, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty będzie musiała zwrócić środki za ostatni miesiąc przysługiwania dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi.\

Jeśli firma utrzyma zatrudnienie osoby, na którą przyznano dofinansowanie, przez co najmniej pół kolejnego miesiąca, ale jednak nie cały miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty zwraca 50 proc. łącznej kwoty dofinansowania wraz z odsetkami.

W jakich przypadkach nie trzeba będzie zwracać przyznanej kwoty?

Dofinansowania nie trzeba będzie zwracać, jeśli zatrudnienie zakończy się z powodu:

rozwiązania umowy o pracę przez osobę, na którą przyznano dofinansowanie;

umowa o pracę została rozwiązana bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 kodeksu pracy);

umowa o pracę została rozwiązana bez wypowiedzenia bez winy pracownika (art. 53 kodeksu pracy);

wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie okresu objętego dofinansowaniem albo przed upływem okresu jednego miesiąca.

Starosta nie skieruje w to miejsce innej osoby.