Zdaniem dr. Jerzego Gryglewicza, eksperta z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, to bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę, że nowy program nie był intensywnie promowany. Jego zdaniem to pokazuje rosnącą świadomość Polaków na temat konieczności wykonywania podstawowych badań.

Tomasz Kulas, dyrektor departamentu komunikacji i promocji w Centrum e-Zdrowia, zwraca z kolei uwagę na to, że aż 59 proc. wypełniających ankiety to osoby przed 40. rokiem życia. To z kolei według niego wskazuje na to, że była potrzeba wprowadzenia programu profilaktycznego w grupie pacjentów, która do tej pory nie podlegała opiece pod tym względem.