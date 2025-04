W 2024 r. ZUS wysłał na leczenie w ramach prewencji rentowej do ośrodków rehabilitacji 10 tys. osób więcej niż przed rokiem, za sumę o 80 mln zł wyższą. Uruchamia też nowe profile leczenia.

Według statystyk ZUS, do których dotarł DGP, w 2022 r. rehabilitacja 49,5 tys. kuracjuszy, finansowana przez Zakład, kosztowała 139,7 mln zł, a w 2024 r. było to już 58,1 tys. osób i niemal 260 mln zł. Potwierdzają to, że rehabilitacja lecznicza prowadzona przez ZUS w ramach prewencji rentowej wychodzi na prostą po tąpnięciu w czasie pandemii. W 2020 r. objęła ona bowiem jedynie ok. 28 tys. osób za kwotę 64 mln zł, a w 2021 r. 41 tys. osób za ok. 87 mln zł. Co więcej, przynosi wymierne korzyści, bo ok. 50 proc. wyleczonych wraca na rynek pracy i płaci składki.

Z takiej rehabilitacji mogą skorzystać, za skierowaniem lekarza orzecznika, wyłącznie osoby:

• ubezpieczone w ZUS, którym grozi całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy,

• uprawnione do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego i

• pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Nie mają więc do niej prawa dzieci, emeryci (jeśli nie mają innego tytułu ubezpieczenia) czy osoby na stałej rencie z tytułu niezdolności do pracy.

Zainteresowanych ZUS kieruje na kurację trwającą do 24 dni do współpracujących z nim 75 ośrodków rehabilitacji. Specjalnie pod schorzenie pacjenta ośrodek ustala indywidualny i kompleksowy program kuracji, obejmujący niezbędne badania, fizjoterapię (kinezyterapię), oddziaływania psychologiczne i edukację zdrowotną. Skierowany nie ponosi żadnych kosztów kuracji – pokrywa je ZUS. Lekarz wystawia na ten czas zwolnienie lekarskie. Dwie trzecie podopiecznych ośrodków rehabilitacji to panie. W 2024 r. było ich niemal 35 tys. w stosunku do 24 tys. panów., podczas gdy w 2022 r. – 29 tys. do 20 tys.

ZUS nie ma własnych ośrodków rehabilitacyjnych, ale na podstawie umów współpracuje z kilkudziesięcioma podmiotami w całym kraju, wyłonionymi w drodze konkursu ofert. Obecnie jest ich 75, ale w 2024 r. były 72, a w 2023 r. 64. Od lat największą popularnością cieszą się ośrodki leczące choroby narządu ruchu w trybie stacjonarnym, narządu głosu i narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym.

Od 1 lutego br. ZUS uruchomił, po ponad rocznej przerwie, profil wczesnej rehabilitacji powypadkowej, a od 1 kwietnia 2025 r. profil leczenia schorzeń ośrodkowego układu nerwowego w systemie stacjonarnym, dla kuracjuszy ze stwardnieniem rozsianym, po udarze mózgu czy z chorobą Parkinsona.

Ośrodków rehabilitacji nie należy utożsamiać z sanatoriami, bo nie muszą one posiadać statusu sanatorium. Niektóre są położone na terenie miejscowości uzdrowiskowych, ale dla ZUS nie jest to fakt przesądzający.