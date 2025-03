Wedle GUS dalsze trwanie życia po przejściu na emeryturę szybko rośnie. To dowód na błędną kalibrację ważnego parametru służącego do obliczania świadczeń – mówią eksperci. Zalecają jego ustalanie ze średniej z kilku ostatnich lat, a nie tylko z poprzedniego.

Takie destrukcyjne wnioski płyną z ogłoszonych wczoraj przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tablic średniego dalszego trwania życia, na podstawie których będzie się szacować emerytury od 1 kwietnia br. do 31 marca 2026 r. Dla przykładu: w 2014 r. Polak, który przeszedł na emeryturę w wieku 60 lat, przeżywał średnio 256,4 miesiąca, a 65 lat – 213,3 miesiąca - podczas, gdy analogiczne dane z 2024 r. wyniosły już 264,2 i 218,9 miesiąca (patrz infografika). Oznacza to wydłużenie dalszego średniego trwania życia na przestrzeni dekady odpowiednio o niemal 8 i 5,6 miesiąca.

Średnie dalsze trwanie życia stanowi podzielnik podstawy wymiaru emerytur ustalanych na nowych zasadach, tj. dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Dzięki niemu świadczenia ulegają indywidualizacji i zróżnicowaniu na podstawie wysokości składek odprowadzonych za ubezpieczonego w całej karierze. Ustala się je w miesiącach, wspólnie dla kobiet i mężczyzn w formie tablic, które prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza co roku do końca marca w Monitorze Polskim. Służą do obliczania emerytur zainteresowanych przechodzących na świadczenie od 1 kwietnia do 31 marca kolejnego roku kalendarzowego (art. 25 i 26 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; t.j. DzU z 2024 r. poz. 1631 ze zm.; dalej ustawa emerytalna).

W kolumnie po lewej stronie tabeli widnieje wiek seniora mierzony pełnymi latami, a w górnym wierszu - pełne zakończone miesiące. Jeśli ktoś przechodzi na emeryturę np. w maju 2025 r. mając 63 lata i 2 miesiące i 23 dni, właściwą wartość znajdzie na przecięciu zakresów pierwszej kolumny dla 63 lat i górnego wiersza z pozycji 2 miesiące – w tym przypadku 237,1 miesiąc. Znaczy to, że ustawodawca zakłada, że pożyje jeszcze prawie 20 lat.