Renta wdowia, o którą będzie można wnioskować od 1 stycznia 2025 roku, to nie jest nowe świadczenie, a zmiana zasad wypłacania już istniejących - renty rodzinnej oraz emerytury i innych świadczeń. Wdowa lub wdowiec, którzy będą chcieli otrzymać dodatkowe pieniądze, muszą mieć ustalone prawo do renty rodzinnej.

Renta wdowia to zmiana zasad ustalania zbiegu świadczeń. Do tej pory, wdowa lub wdowiec, wybierali jedno świadczenie, które wypłacał im ZUS. Była to albo ich własna emerytura lub inne świadczenie albo renta rodzinna po zmarłym małżonku.

Renta rodzinna a emerytura

Renta rodzinna wynosi:

85% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba;90% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby;95% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.

Wypłata świadczeń łącznie z rentą rodzinną, czyli renta wdowia

1 stycznia 2025 r. wejdą w życie przepisy, które wprowadzają możliwość łączenia wypłaty renty rodzinnej z innym świadczeniem, np. emeryturą.

Aby uzyskać rentę wdowią, czyli prawo do połączenia świadczeń, trzeba spełnić warunki:

mieć co najmniej 60 lat (jeśli jesteś kobietą) i 65 lat (jeśli jesteś mężczyzną),do dnia śmierci współmałżonka pozostawać z nim lub z nią we wspólności małżeńskiej,nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu, w którym ukończyło się 55 lat w przypadku kobiet lub 60 lat w przypadku mężczyzn,nie być obecnie w związku małżeńskim.

Prawo do wypłaty świadczeń łącznie z rentą rodzinną ustaje, jeśli zawrzesz nowy związek małżeński.

Renta wdowia - zasady łączenia świadczeń

Wdowa lub wdowiec, którzy spełniają powyższe warunki będą mogli połączyć świadczenie po zmarłym współmałżonku ze swoim świadczeniem i wybrać jeden z dwóch wariantów:

100% renty rodzinnej i 15% własnego świadczenia albo100% własnego świadczenia i 15% renty rodzinnej.

Od 1 stycznia 2027 r. otrzymasz nie 15%, ale 25% drugiego świadczenia.

Ważne Jeśli wdowa lub wdowiec do tej pory nie miała przyznanego prawa do renty rodzinnej, bo wybrała wypłacanie swojego własnego świadczenia po śmierci małżonka, musi złożyć w ZUS wniosek o ustalenie prawa do renty rodzinnej

Suma wypłacanych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Do tego limitu ZUS wlicza świadczenia, które będą wypłacane łącznie, a także świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki wypłacane na podstawie ustawy emerytalnej lub odrębnych przepisów.