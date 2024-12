W polskim kalendarzu świąt wolnych od pracy może pojawić się kolejna ważna data. Nowa propozycja wzbudza spore emocje i dzieli opinię publiczną. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się korzystna, to towarzyszy jej pewien kompromis, który nie wszystkim przypadnie do gustu. Sprawdź, o jakie zmiany walczą autorzy petycji i jakie mogą mieć konsekwencje.

Wigilia jako dzień wolny od pracy od 2025 r. może być dopiero początkiem zmian w polskim kalendarzu świątecznym. Nie opadł jeszcze kurz po politycznej batalii o wolny 24 grudnia, a do Senatu trafiła właśnie petycja, aby kolejnym dniem wolnym uczynić Wielki Piątek. Co stoi za tą propozycją, jakie są jej konsekwencje, a jakie kontrowersje budzi wśród polityków i ekspertów?

Nowy dzień wolny od pracy. Wielki Piątek zamiast 3 maja?

"Fakt" informuje, że do Senatu wpłynęła petycja w sprawie ustanowienia Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy. Autor pisma pragnie pozostać anonimowy, jednak podkreśla, że jego propozycja jest odpowiedzią na oczekiwania sporej części społeczeństwa. Twórca petycji wskazuje na religijne i społeczne znaczenie tego dnia. Jak czytamy w dokumencie:

Wielki Piątek to święto obchodzone w wielu wyznaniach, m.in. katolickim, prawosławnym i protestanckim.

to święto obchodzone w wielu wyznaniach, m.in. katolickim, prawosławnym i protestanckim. Dzieci w szkołach już teraz mają w tym dniu wolne od zajęć dydaktycznych, co stawia rodziców w trudnej sytuacji organizacyjnej.

od zajęć dydaktycznych, co stawia rodziców w trudnej sytuacji organizacyjnej. Zapewnienie opieki nad dziećmi staje się wyzwaniem, szczególnie gdy w zakładach pracy brakuje zgody na dodatkowy urlop.

Autor petycji sugeruje, by wprowadzenie wolnego Wielkiego Piątku odbyło się kosztem innego dnia – 3 maja. Twierdzi, że Konstytucja 3 maja już od dawna nie obowiązuje, a uchwalenie obecnie obowiązującej konstytucji z 1997 r. nie jest świętem. Decyzja w tej sprawie będzie zależała od stanowiska rządu i poparcia senatorów.

Wigilia wolna od pracy od 2025 r. – szczegóły ustawy

Gdyby petycja postulująca wprowadzenie Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy znalazła poparcie, to byłoby to 15 święto honorowane odpoczynkiem w 2025 r. Przypomnijmy, że Sejm przegłosował już ustawę, która od 2025 r. czyni Wigilię dniem wolnym od pracy. Kluczowe zmiany przewidziane w ustawie to:

Wigilia stanie się 14. dniem wolnym w polskim kalendarzu.

stanie się 14. dniem wolnym w polskim kalendarzu. Aby zminimalizować straty dla handlu, trzy niedziele poprzedzające Wigilię będą handlowe.

Lewica proponuje ograniczenie liczby handlowych niedziel w grudniu, aby święta miały bardziej rodzinny charakter.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że wolna Wigilia ma swoje konsekwencje dla gospodarki, jednak niektóre grupy społeczne, w tym związki zawodowe, argumentują, że koszty te są uzasadnione.

Koszty dni wolnych 2025. Wigilia i Wielki Piątek pod lupą finansów publicznych

Ministerstwo Finansów podkreśla, że wprowadzenie Wigilii jako dnia wolnego od pracy będzie kosztować budżet państwa około 4 miliardów złotych rocznie. Koszty związane z wolnym Wielkim Piątkiem mogłyby być jeszcze wyższe z uwagi na specyfikę tego dnia. Wielki Piątek to dzień handlowy, a zamknięcie sklepów wpłynęłoby na straty w branży detalicznej. Związki zawodowe argumentują jednak, że wartość rodzinnego świętowania jest większa niż potencjalne koszty. Zwolennicy zmian wskazują na korzyści społeczne, takie jak zmniejszenie konfliktów pracowniczych i umożliwienie celebracji świąt religijnych. Która optyka zwycięży?

Wolny Wielki Piątek. Czy petycja ma jakiekolwiek szanse?

Propozycja ustanowienia Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy zyskała uwagę opinii publicznej i polityków, ale jej powodzenie w polskim parlamencie stoi pod znakiem zapytania. W przeszłości podobne petycje, dotyczące zarówno Wielkiego Piątku, jak i innych dni wolnych, były składane, jednak niewiele z nich zakończyło się sukcesem.

W 2018 roku w Polsce trwała debata nad wprowadzeniem Wielkiego Piątku jako dnia wolnego, ale inicjatywa ta nie zyskała poparcia. Argumentowano wówczas, że dodatkowy dzień wolny wpłynie negatywnie na gospodarkę, szczególnie w sektorach usług i handlu. Petycje dotyczące zwiększenia liczby dni wolnych często spotykają się z oporem Ministerstwa Finansów z uwagi na koszty, jakie generują dla budżetu państwa i pracodawców. Jednocześnie przedstawiciele związków zawodowych od lat wskazują na potrzebę lepszego dostosowania kalendarza pracy do potrzeb pracowników, szczególnie w kontekście świąt religijnych.

Przypadek ustawy o wolnej Wigilii, która została przegłosowana w 2024 roku, pokazuje, że poparcie społeczne i wytrwałość w debacie publicznej mogą przechylić szalę na korzyść wnioskodawców. Kluczowe dla losu obecnej petycji będzie stanowisko rządu oraz kalkulacje związane z potencjalnymi stratami gospodarczymi. To, czy Wielki Piątek stanie się dniem wolnym, zależy również od kompromisu politycznego i społecznego poparcia.

Kalendarz świąt i dni wolnych od pracy 2025 [LISTA]

Ewentualne wprowadzenie Wielkiego Piątku jako dnia wolnego otwiera dyskusję o kształcie polskiego kalendarza świątecznego. Obecnie w Polsce mamy 13 dni ustawowo wolnych od pracy, a w 2025 r. kalendarz dni wolnych od pracy powiększy się o Wigilię.

Oto pełna lista 14 dni wolnych od pracy w 2025 r.:

1 stycznia (środa) – Nowy Rok

6 stycznia (poniedziałek) – Święto Trzech Króli

20 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc

21 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny

1 maja (czwartek) – Święto Pracy

3 maja (sobota) – Święto Konstytucji 3 Maja

8 czerwca (niedziela) – Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

19 czerwca (czwartek) – Boże Ciało

15 sierpnia (piątek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (sobota) – Wszystkich Świętych

11 listopada (wtorek) – Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia (środa) – Wigilia (od 2025 roku, pierwszy raz jako dzień wolny)

25 grudnia (czwartek) – Boże Narodzenie

26 grudnia (piątek) – Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

Te dni wynikają z obowiązującego Kodeksu pracy oraz przyjętej w 2024 roku nowelizacji, która wprowadziła wolną Wigilię od 2025 roku.