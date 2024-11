Już wkrótce ZUS zrealizuje pierwsze przelewy z programy "Aktywny rodzic", który zakłada wsparcie rodziców aktywnych zawodowo w sfinansowaniu opieki nad dzieckiem do 36. miesiąca życia. 1500 zł wsparcia trafi na konta rodziców, których dzieci chodzą do żłobków albo korzystają z usług niani.

Program "Aktywny rodzic" zakłada możliwość skorzystania z jednego z trzech świadczeń:

"Aktywni rodzice w pracy”

"Aktywnie w żłobku”

"Aktywnie w domu”

Dwa pierwsze zakładają wsparcie w wysokości 1500 zł, a trzecie - 500 zł i jest skierowane do dzieci, których rodzice nie są aktywni zawodowo.

Świadczenie "Aktywni rodzice w pracy"

"Aktywni rodzice w pracy" to świadczenie, które jest do aktywnych zawodowo rodziców dziecka w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Zakłada wsparcie w wysokości 1500 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy, od 12 do 35 miesiąca życia dziecka. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, powyższe świadczenie będzie przysługiwało w podwyższonej wysokości 1900 zł miesięcznie.

Może być ono wykorzystane na sfinansowanie opieki niani.

Świadczenie "Aktywnie w żłobku"

Zastąpi obecnie funkcjonujące obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, które przysługuje w wysokości do maksymalnie 400 zł miesięcznie. "Aktywnie w żłobku” jest skierowane do rodziców dzieci uczęszczających do instytucji opieki nad dzieci do lat 3. - żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna i będzie przysługiwało w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko z niepełnosprawnością, jednak nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki.

Ważne Dofinansowanie przysługuje tylko w przypadku miejsc, w których opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi, w pierwszym okresie obowiązywania ustawy, do 2200 zł miesięcznie.

Świadczenie "Aktywnie w domu"

Zastąpi obecnie funkcjonujący rodzinny kapitał opiekuńczy. „Aktywnie w domu” przysługuje na każde dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia dziecka i będzie wypłacane w wysokości 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące. "Aktywnie w domu" jest skierowane do tych rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia, którzy nie będą uprawnieni lub nie zdecydują się na skorzystanie ze świadczenia„aktywni rodzice w pracy” lub „aktywnie w żłobku”.

Ważne Wybór jednego z trzech powyższych świadczeń zależny będzie od decyzji rodzica przy założeniu, że na to samo dziecko, za dany miesiąc może być wypłacone tylko jedno ze świadczeń.

Ważne Rodzic będzie miał także możliwość wielokrotnej zmiany świadczeń, tj. rezygnacji z jednej formy wsparcia i przejścia na drugą, z zastrzeżeniem, że w danym miesiącu na dane dziecko rodzic będzie mógł pobierać tylko jedno z wybranych przez siebie świadczeń.

Wypłata świadczeń "Aktywny rodzic"

Pierwsze wypłaty z programów "Aktywny rodzic" ZUS zrealizuje 29 listopada i będzie to wypłata świadczeń za październik. Wypłaty będą zawsze realizowane za miesiąc poprzedni, np. w grudniu rodzice otrzymają pieniądze za listopad.

Rodzic może złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wyłącznie przez internet. Do dyspozycji ma: platformę PUE ZUS (eZUS), aplikację mobilna mZUS, bankowość elektroniczną i portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.