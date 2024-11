Gratyfikacja finansowa wypłacona pracownikom z okazji jubileuszu firmy, która nie jest związana bezpośrednio z wynagrodzeniem za dany miesiąc, nie jest uwzględniana w kosztach płacy przy ubieganiu się o dofinansowania do pensji.

Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Edycie Sieradzkiej, ekspertce ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych Federacji Przedsiębiorców Polskich. Zadane pytanie dotyczyło przedsiębiorstwa, które we wrześniu obchodziło okrągłą rocznicę powstania i z tej okazji jego kierownictwo postanowiło wypłacić pracownikom premię okolicznościową w wysokości 400 zł razem z wynagrodzeniem za ten miesiąc. Pracodawca ma jednak wątpliwości, czy powinien tę premię wliczać do kosztów płacy przy wnioskowaniu o dopłatę do pensji niepełnosprawnego pracownika.

PFRON wskazuje, że dofinansowanie, o którym mowa w art. 26a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 44 ze zm.), przysługuje co do zasady do wszystkich składników wynagrodzenia za pracę wypłacanego za okresy miesięczne, w tym do premii czy dodatkowego wynagrodzenia za pracę. Jednocześnie pracodawca w celu ustalenia, czy premia może zostać objęta dofinansowaniem, powinien sprawdzić, czy zachodzą trzy przesłanki. Pierwszą z nich jest to, czy premia została wypłacona za dany miesiąc – skoro bowiem dopłata jest należna do pensji za dany miesiąc, to premie niemożliwe do przyporządkowania do konkretnego miesiąca nie podlegają dofinansowaniu. Drugą przesłanką jest to, czy premia stanowi element wynagrodzenia, a trzecią – czy premia, o ile wchodzi w skład wynagrodzenia za dany miesiąc, została wypłacona nie później niż w terminie określonym w art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy (zgodnie z nim dopłata nie może zostać przyznana, jeśli koszty płacy zostały poniesione z uchybieniem terminów wynikających z odrębnych przepisów) oraz w formie przewidzianej w art. 26a ust 11 pkt 2 ustawy, a więc na konto bankowe pracownika lub przekazem pieniężnym.

Jeżeli premia spełnia powyższe wymogi i zostały spełnione pozostałe warunki nabycia prawa do dofinansowania określone w przepisach, to wtedy może zostać objęta dopłatą. Natomiast z uwagi na to, że opisana w pytaniu premia ma charakter okolicznościowy i nie da się jej przypisać do danego miesiąca – jest związana z obchodami rocznicy powstania firmy i nie dotyczy wprost wynagrodzenia za wrzesień – nie powinna ona zostać uwzględniona w kosztach płacy wykazywanych na formularzu IN-F-D, który jest składany przy ubieganiu się o dopłaty do pensji. ©℗