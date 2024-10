Ministerstwo Rozwoju i Technologii po raz kolejny podejmie próbę przygotowania projektu ustawy, która ma uregulować procedurę zdobywania kwalifikacji do obsługiwania m.in. koparki. Propozycje nowych przepisów znajdą się w projekcie ustawy o zasadach nabywania uprawnień do obsługi maszyn stosowanych do prac ziemnych, budowlanych, drogowych i innych oraz montażu i demontażu rusztowań. Podobny projekt został przygotowany już za rządów Zjednoczonej Prawicy, ale nie wyszedł poza etap konsultacji publicznych.

Główny zamysł legislacyjny to przeniesienie do ustawy zasad, które dziś wynikają z aktu wykonawczego, i ich znaczne uszczegółowienie. Obecnie bowiem kwestie sprawdzania kwalifikacji i nabywania uprawnień operatorów maszyn reguluje rozporządzenie ministra gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 583 ze zm.). Tymczasem powinno ono dotyczyć wyłącznie kwestii bhp. Dodatkowe regulacje określa też Warszawski Instytut Technologiczny, działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, w swoim regulaminie wewnętrznym, co budzi zastrzeżenia. Poza tym w poprzednich latach Państwowa Inspekcja Pracy wskazywała na zgłaszane jej wątpliwości co do tego, czy osoba obsługująca np. koparkę na wysypisku śmieci musi mieć uprawnienie do obsługi tej maszyny.

Projektowana ustawa ureguluje m.in.:

1) wymagania w stosunku do osób obsługujących maszyny stosowane do robót ziemnych, budowlanych, drogowych i innych oraz montujących i demontujących rusztowania;

2) zasady uzyskiwania kwalifikacji do obsługi maszyn oraz montażu i demontażu rusztowań, a także prowadzenia szkoleń w tym zakresie;

3) zasady przeprowadzania egzaminów;

4) wysokość opłat za egzamin i kartę operatora (dokument potwierdzający nabycie uprawnień).

Ustawa ma dotyczyć maszyn stosowanych do robót ziemnych, budowlanych, drogowych i innych oraz rusztowań (podczas ich montażu i demontażu), wymienionych w załączniku do ustawy. Będą one objęte ustawą niezależnie od tego, gdzie są wykorzystywane – a więc również na wysypiskach śmieci, w rolnictwie, składach opału, portach, a w przypadku rusztowań także np. podczas montażu scen, na których odbywają się przedstawienia i koncerty. Do obsługi maszyn oraz montażu i demontażu rusztowań będzie wymagane zdobycie uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych należących do działu gospodarka (operator sprzętu do robót ziemnych i pokrewnych, operator maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu, elementów betonowych, kamiennych i pokrewnych, monter rusztowań).

Nowe regulacje mają wejść w życie po sześciu miesiącach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. ©℗