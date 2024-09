W policji wrze – związkowcy oczekują zmiany zasad finansowania tej formacji. Jeśli tego nie zrobi, odwieszona zostanie akcja protestacyjna – donosi RMF24.pl.

Jak podaje serwis, napięcie w policji rośnie i wszystko wskazuje na to, że odwieszona zostanie akcja protestacyjna.

Protest w policji?

Nie pomogły, jak czytamy, hasła i zapewnienia, że bezpieczeństwo powinno być traktowane priorytetowo.

– Ono może i jest priorytetem, bo widzimy to w nakładach na armię, ale nie dostrzegamy tego w policji, patrząc na tę mizerię, bardzo delikatnie mówiąc, jeżeli chodzi o obecne nakłady na policję i to, co zostało zaplanowane w przyszłorocznym budżecie – komentuje cytowany przez RMF24.pl Sławomir Koniuszy, przewodniczący warmińsko-mazurskiego oddziału NSZZ Policjantów.

Dzisiaj (6 września) odbędzie się posiedzenie prezydium związkowców, a jutro spotkanie z komendantem głównym. Nieoficjalnie mowa o tym, że 11 listopada policjantów zastanie "psia grypa", co spowoduje, że funkcjonariusze przejdą tego dnia na zwolnienia lekarskie.

Wojsko głównym beneficjentem budżetu

Jak czytamy w komunikacie zespołu prasowego ZW NSZZ Policjantów w Rzeszowie, wojsko - jako główny beneficjent wojny rosyjsko-ukraińskiej i zmian geopolitycznych stał się niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o poziom uposażenia, dodatki czy elementy polityki socjalnej.

"W tym wszystkim jednak politycy się pogubili i nie przewidzieli fatalnych skutków dla innych formacji mundurowych w naszym kraju. Obrazki z granicy polsko- białoruskiej pokazały wyraźne braki kompetencyjne i szkoleniowe wojska i nawet Straży Granicznej w ochronie naszej granicy. To właśnie Polska Policja przyszła z pomocą w momencie największej eskalacji konfliktu na granicy. Z ponadprogramowego obowiązku wywiązała się wyśmienicie. To Polska Policjantka i Policjant, potrafią “latać na drzwiach od stodoły” i wielokrotnie to udowadnialiśmy w różnych kryzysowych sytuacjach. To wykorzystywanie Policji stało się wręcz normą, a my jako instytucja z racji roty ślubowania nigdy nie potrafiliśmy powiedzieć DOŚĆ" – podano w komunikacie.

15 proc. podwyżki również dla policjantów

Związek przypomina, że wszystkie centrale apelują o podwyżkę 15 proc. dla pracowników sektora budżetowego. NSZZ Policjantów wskazuje, że to ich pozycja negocjacyjna.

"W obecnym projekcie rząd proponuje 5 proc. W naszej opinii to za mało. Jako NSZZP apelujemy o powiązanie budżetu Policji z PKB na poziomie 0,8- 0,9 proc. To pozwoli na urealnienie naszych finansów, złapanie oddechu osobom odpowiedzialnym za wydatkowanie. Dzisiaj Ci ludzie muszą często błagać o zwiększenie okresu spłaty zobowiązań, bo kasy KWP świecą pustkami. Już dawno przestaliśmy być rzetelnym klientem. Flota policyjnych pojazdów jest w dramatycznej sytuacji, część komend i komisariatów dalej nie spełnia wymogów narzucanych przez przepisy BHP. Skończmy wreszcie na oszczędzaniu na bezpieczeństwie…" – czytamy.