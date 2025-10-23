Ministerstwo Finansów: połączyć PZU i Pekao

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów w piśmie do sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów podało, że resort wnosi o wznowienie prac nad projektem ustawy umożliwiającej połączenie PZU SA z Pekao SA, składa autopoprawkę mającą na celu uwzględnienie uwag zgłoszonych przez Rządowe Centrum Legislacji w uzgodnieniach międzyresortowych i prosi o rozpatrzenie na najbliższym posiedzeniu komitetu stałego, który zebrał się w czwartek.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej szef klubu PiS Mariusz Błaszczak ocenił, że projekt jest „próbą uwłaszczenia się obecnej władzy, ludzi związanych z Donaldem Tuskiem i koalicją 13 grudnia na majątku państwowym”. Jego zdaniem projekt zaprzepaści dorobek rządu PiS, czyli - jak dodał - „powrót Pekao SA w polskie ręce, w ręce skarbu państwa”.

PiS: Czempioni polskiej gospodarki muszą pozostać w Skarbie Państwa

Według szefa klubu PiS, rozproszenie własności spółek spowoduje „uwłaszczenie się” na ich majątku osób, które je kontrolują. Podkreślił, że klub parlamentarny PiS będzie przeciwny projektowi. Jak dodał, PiS będzie także „organizować opinię publiczną, żeby sprzeciwić się tym działaniom”.

W ocenie innego posła PiS Jana Kanthaka, w wyniku rozpatrzenia projektu skarb państwa utraciłby kontrolę nad „czempionami polskiej gospodarki”. - To oznaczałoby, że w przypadku próby zmiany zarządu, jeśli byłaby na przykład zmiana polityczna, skarb państwa nie miałby możliwości, aby dokonać takich zmian - dodał poseł. Apelował o reakcję do Komisji Nadzoru Finansowego, ponieważ - jak argumentował - „sytuacja zwiększa ryzyko w sektorze bankowym”.

Koalicja Obywatelska: To PiS się uwłaszczało na spółkach Skarbu Państwa

Zastępca przewodniczącego sejmowej komisji finansów publicznych Marek Sowa (KO), poproszony przez PAP o komentarz do wypowiedzi polityków PiS, powiedział, że „na państwowym majątku uwłaszczało to się Prawo i Sprawiedliwość i - w tym znaczeniu - również pan Błaszczak”. Według niego nic się nie zmieni pod względem kontroli państwa nad spółkami; przekonywał, że chodzi o „zwiększenie potencjału inwestycyjnego”.

Inny wiceprzewodniczący tej komisji Rafał Kasprzyk (Polska 2050) ocenił, że Błaszczak „nie powinien miarą swoją i swojego ugrupowania mierzyć działań pozostałych”. - Odnoszę to do fuzji Orlenu z Lotosem i wyprowadzenia polskiego majątku do m.in. firmy MOL powiązanej z Putinem - powiedział.

Połączenie PZU i Pekao. Co się dzieje z projektem?

Na przełomie lipca i sierpnia MF przygotowało projekt ustawy mający na celu umożliwienie planowanego połączenia części PZU SA z Pekao SA. Pod koniec września podano, że minister finansów i gospodarki prosi o wstrzymanie prac nad projektem ustawy. Minister Andrzej Domański wyjaśniał, że chodzi o uzupełnienie projektu o kwestie techniczne.

Autopoprawka MF, która została złożona w ubiegłym tygodniu, polega m.in. na tym, że informację o podziale krajowego zakładu ubezpieczeń oraz prawie ubezpieczających do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia będzie ogłaszał w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub na stronie internetowej zarówno krajowy zakład ubezpieczeń przejmujący, jak i krajowy zakład ubezpieczeń powstały w wyniku podziału.

Uzupełniono też uzasadnienie o wyjaśnienie, że w przypadku, gdy podział krajowego zakładu ubezpieczeń (zakładu reasekuracji) następuje bez przeniesienia portfela ubezpieczeń (portfela reasekuracji) na spółkę akcyjną, której akcjonariuszem jest krajowy zakład ubezpieczeń (zakład reasekuracji), na tę spółkę nie będzie przechodzić zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej (działalności reasekuracyjnej). (PAP)