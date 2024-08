Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła dla wszystkich pracowników dodatkowe dni urlopu. Mogą być one wykorzystane w szczególnych przypadkach. Mowa o urlopie opiekuńczym.

Urlop opiekuńczy - ile dni?

Urlop opiekuńczy wszedł do polskiego Kodeksu pracy, dzięki wdrożeniu unijnej dyrektywy work life balance. Przepisy wprowadziły 7 dodatkowych dni wolnych w skali roku:

2 dni to zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

5 dni to urlop opiekuńczy

Ważne Limit ten jest stały i nie zależy od okresu zatrudnienia, nie jest także odbierany z puli urlopu wypoczynkowego, a niewykorzystany nie przechodzi na kolejne lata.

Urlop opiekuńczy można wybrać w pojedynczych dniach lub w całości ciągiem.

Urlop opiekuńczy - dla kogo?

Urlop opiekuńczy przysługuje:

w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

Za członka rodziny Kodeks pracy uznaje w tym wypadku: syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka. Co ważna, musi być to osoba, która zamieszkuje to samo gospodarstwo domowe.

Urlopu opiekuńczego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Urlop opiekuńczy - wniosek

Aby otrzymać urlop opiekuńczy należy złożyć wniosek w formie papierowej lub elektroniczne najpóźniej dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Wniosek musi zawierać:

imię i nazwisko osoby, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych,

przyczynę konieczności zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia przez pracownika,

w przypadku członka rodziny - stopień pokrewieństwa z pracownikiem

w przypadku osoby niebędącej członkiem rodziny - adres zamieszkania tej osoby.

Ważne Urlop opiekuńczy jest bezpłatny. Za wykorzystanie go nie przysługuje wynagrodzenie