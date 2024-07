Zawarłam z pracodawcą kilka umów o pracę na czas określony, aż doszło do wyczerpania limitu tych umów. Pracodawca początkowo nie chciał mnie zatrudnić na czas nieokreślony. Ostatecznie podpisał ze mną taką umowę, ale jednocześnie musiałam podpisać oświadczenie o jej rozwiązaniu za porozumieniem stron po upływie roku. Po roku sytuacja się powtórzyła. Pracodawca twierdzi, że chodzi jedynie o zabezpieczenie jego interesów. Czy jego działanie jest prawidłowe?

Działanie pracodawcy stanowi obejście przepisów o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem (naruszenie art. 30 par. 1 pkt 2 kodeksu pracy; dalej: k.p.). Można je również rozpatrywać jako próbę obejścia przepisów o limicie możliwych do zawarcia przez pracodawcę umów na czas określony (naruszenie art. 251 par. 1 k.p.) W przedstawionym stanie faktycznym maksymalny czas, na jaki mogły zostać zawarte umowy na czas określony, został już wyczerpany, a pracodawca de facto zawarł z pracownikiem kolejne umowy na czas określony, czyli okres jednego roku.

Również warunki, w jakich dochodziło do podpisywania oświadczeń, w tym np. przymus podpisania oświadczenia, trudno uznać za działania spełniające przesłanki do rozwiązania umowy przez strony stosunku pracy za wspólną zgodą. Należy w tym momencie wskazać, że zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 4 listopada 2009 r., sygn. akt I PK 94/09, na rozwiązanie umowy w drodze porozumienia stron zgodę muszą wyrazić obie strony stosunku pracy. Nie wystarczy wyznaczenie terminu rozwiązania umowy przez pracodawcę.

Błąd w wyniku podstępu

Porozumienie stron co do rozwiązania stosunku pracy jest umową pracownika i pracodawcy. A zawarcie tej umowy polega na zgodnych oświadczeniach woli stron zmierzających do wywołania określonych w jej treści skutków prawnych. Natomiast motywacją pracownika do podpisywania przedstawionego przez pracodawcę porozumienia nie była chęć rozwiązania stosunku pracy, bo był to narzucony przez pracodawcę warunek możliwości dalszej pracy.

W takich okolicznościach sprawy pracownik może złożyć pracodawcy oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu wywołanego podstępem. Zgodnie z art. 86 kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 k.p. kwalifikowaną postacią błędu jest podstęp. Gdy błąd pracownika jest wywołany podstępnie przez pracodawcę, nie jest konieczne, aby był istotny, ani by dotyczył treści czynności prawnej.

Możliwa droga sądowa

W opisanej sytuacji błąd był istotny, bo dotyczył zarówno treści czynności prawnej, jak i strefy motywacyjnej. Pracownik chciał bowiem pracować i nie chciał rozwiązywać umowy, jednak był zmuszany przez pracodawcę do podpisywania „porozumienia” o rozwiązaniu umowy we wskazywanym terminie.

Gdy pracodawca nie uzna skutków złożonego przez pracownika oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu wywołanego podstępem i np. nie rozwiąże umowy za wypowiedzeniem, pracownikowi pozostanie droga postępowania sądowego.