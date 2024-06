Zgłaszający naruszenia przepisów kodeksu pracy, takich jak mobbing, dyskryminacja czy nieprawidłowe naliczanie wynagrodzeń, nie będą objęci ochroną. Sejm w piątek przyjął poprawki Senatu do ustawy o ochronie sygnalistów. Zakładają one m.in. wykreślenie prawa pracy z katalogu obszarów, w ramach których będzie można dokonać zgłoszenia naruszeń. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy.

Zgłaszający naruszenia przepisów kodeksu pracy, takich jak mobbing, dyskryminacja czy nieprawidłowe naliczanie wynagrodzeń, nie będą objęci ochroną. Sejm w piątek przyjął poprawki Senatu do ustawy o ochronie sygnalistów. Zakładają one m.in. wykreślenie prawa pracy z katalogu obszarów, w ramach których będzie można dokonać zgłoszenia naruszeń. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy. Przed głosowaniem głos zabrała minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Przytaczała przykłady zakładów pracy, w których doszło do naruszeń prawa, m.in. opowiedziała o fabryce zabawek, której właściciel chciał zaoszczędzić. Błędnie serwisowana maszyna doprowadziła do wybuchu pożaru. Zginął pracownik. Zostawił żonę i dwójkę dzieci. – Gdyby któryś z pracowników firmy odważył się wcześniej zgłosić naruszenie bhp, gdyby mógł liczyć na ochronę i status sygnalisty, człowiek mógłby żyć. Jeśli świadkowie nie zostaną sygnalistami, to krzywdy nie tylko pozostaną bezkarne, lecz będą stałe, nawracające i obejmą kolejne grupy osób. W Polsce w wypadkach w pracy co roku ginie 200 osób. Tracą życie, bo w jakiejś fabryce, na jakiejś budowie, w jakimś zakładzie ktoś chciał zaoszczędzić na bezpieczeństwie – mówiła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Po tym, jak Senat wprowadził do ustawy poprawkę wykreślającą obszar prawa pracy, grupa organizacji pozarządowych podpisała wspólne stanowisko – Fundacja Akademia Antykorupcyjna, Instytut Spraw Publicznych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” 80, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Fundacja Batorego. Zgłoszenia sygnalistów mogą sparaliżować RPO Zobacz również – Poprawka wyłączająca całkowicie ochronę sygnalistów zgłaszających naruszenia prawa pracy musi budzić sprzeciw. Do ujawnienia nadużyć najczęściej dochodzi dopiero po tragicznych wydarzeniach, jako że presja przełożonych i współpracowników skutkuje zmową milczenia. Zapewnienie ochrony osobom zgłaszającym naruszenia prawa pracy lub ich ryzyko jest jedynym sposobem, żeby spróbować tę zmowę złamać i zapobiec nieszczęściu – podkreślali przedstawiciele trzeciego sektora. Organizacje zrzeszające pracodawców przyjęły inny punkt widzenia. Zdaniem ich przedstawicieli tylko niewielka część skarg pracowników do Państwowej Inspekcji Pracy okazuje się zasadna. A status sygnalisty dawałby każdemu informującemu o naruszeniach dodatkową ochronę. W trakcie prac nad projektem krytyczne uwagi przedstawił też główny inspektor pracy. W swojej opinii wyraził obawy, że wszystkie skargi pracownicze wpływające do PIP będą musiały być rozpatrywane w trybie ustawy o ochronie sygnalistów, co nie było celem dyrektywy. Ale nie tylko kwestia prawa pracy budziła emocje podczas prac nad ustawą. – Wśród istotnych zagadnień związanych z tą regulacją znalazły się też: umożliwienie sygnalistom informowania o działaniach o charakterze korupcyjnym, wskazanie rzecznika praw obywatelskich jako kluczowego organu w przyjmowaniu zgłoszeń zewnętrznych, nowe obowiązki nałożone na pracodawców mających załogi liczące ponad 50 osób i stosunkowo krótki czas przewidywany na wejście w życie ustawy. Dla pracodawców to trzy miesiące – wylicza dr hab. Beata Baran-Wesołowska, radca prawny i partner w kancelarii BKB Baran Książek Bigaj. ©℗