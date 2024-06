Dzisiaj o godzinie 14:00 rząd podejmie decyzję w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz najniższej stawki godzinowej. Po posiedzeniu Rady Ministrów możemy spodziewać się ogłoszenia decyzji, która dotknie około 3,6 mln Polaków.

Dzisiejszy porządek obrad Rady Ministrów wygląda następująco:

projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie programu „Narodowy Program Odstraszania i Obrony – Tarcza Wschód”,

projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie sytuacji na wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej,

projekt założeń projektu budżetu państwa na rok 2025,

projekt propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2025 oraz informacja o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2025,

propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku.

Dzisiaj resort rodziny złoży Radzie Ministrów propozycję płacy minimalnej. Jeżeli ta propozycja zostanie przyjęta, wówczas trafi do Rady Dialogu Społecznego.

Płaca minimalna w Polsce

Przypomnijmy: na koniec 2021 roku płacę minimalną w Polsce pobierało 1,6 mln Polaków, a w 2023 roku - już 3,05 mln. Obecnie według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej najniższą krajową otrzymuje już 3,6 mln osób.

Według wyliczeń głównego ekonomisty Pracodawców RP, to 27,7 proc. wszystkich osób zatrudnionych na etacie i "absolutny rekord w porównaniu międzynarodowym".

Ile wyniesie płaca minimalna w 2025 roku?

Premier Donald Tusk informował ostatnio, że płaca minimalna będzie podniesiona o tyle, co wymaga ustawa w związku z inflacją, czyli blisko 5 proc. "W żadnym wypadku nie będzie to wyższy skok." Podkreślił, że w tej chwili państwo musi zadbać o bezpieczeństwo szczególnie małych i średnich firm.

"(…) my oczywiście zgodnie z zasadami i obowiązkami rządu zaproponujemy podniesienie tej płacy minimalnej tak, jak mówi o tym konieczna ustawa, czyli to będzie blisko 5 proc. więcej, bo ten obowiązek narzuca na nas ustawa. Natomiast nie będziemy proponowali w żadnym wypadku wyższego skoku, czyli pójdziemy po tym, co obowiązkowe i konieczne, ale musimy w tej chwili bardzo skoncentrować się i zadbać o bezpieczeństwo szczególnie małych i średnich firm w Polsce" - powiedział premier.

Według ustawy o minimalnym wynagrodzeniu płaca minimalna w nadchodzącym roku może wynieść: 4510,90 zł, a stawka godzinowa 29,50 zł.