USA zmienia kurs. Polska zostaje na lodzie? [POLSKA- EUROPA- ŚWIAT]

W tym odcinku „Polska- Europa- Świat” Karolina Wójcicka i Zbigniew Parafianowicz analizują dokument, który może na lata zmienić układ sił między USA, Unią Europejską, Chinami i Rosją. To nie jest kolejna analityczna rozmowa o geopolityce. To odcinek o kosztach i konsekwencjach dla nas – tu i teraz.

Ameryka nie chce już być żandarmem świata?

Nowa strategia sygnalizuje odchodzenie USA od roli globalnego strażnika. Budowanie sojuszy „C5” (USA–Chiny–Rosja–Japonia–Indie) brzmi jak geopolityczny przewrót kopernikański. Europa przestaje być w centrum uwagi – i to może być zimny prysznic dla Warszawy.

Unia bez pewności, USA bez gwarancji – i co teraz z Polską?

Bezpieczeństwo militarne oparte na Waszyngtonie, ekonomiczne w Brukseli. Jeśli Ameryka zacznie odciągać wybrane państwa od UE, a poparcie dla Unii spada (w Polsce z ponad 90% do 69%), może dojść do dramatycznego wyboru. Czy Polska stanie między młotem a kowadłem: Trumpem i Brukselą?

Kto pęknie pierwszy – Berlin i Paryż czy Warszawa?

Parafianowicz wskazuje, że potencjalny rozpad UE może zacząć się nie na peryferiach, lecz w jej sercu: Francja i Niemcy, gdzie rośnie poparcie dla ugrupowań skrajnych. Polska mogłaby wtedy wcale nie być problemem, lecz zakładnikiem cudzego kryzysu.

Deal z USA? Ryzyko podwójnego wyrzucenia.

Jeśli Polska weszłaby w „pakt na skróty”, może stracić w Europie, a w przyszłości – gdy władzę w USA przejmą Demokraci – również w Waszyngtonie. Czy stać nas na grę va banque?

To rozmowa o strategii, która może zdefiniować całe pokolenie, o sile i słabości Zachodu, o tym, czy Polska ma jeszcze komfort siedzenia okrakiem na dwóch krzesłach – UE i USA.

Oglądaj i zastanów się: czy Polska powinna iść bardziej z Waszyngtonem, czy z Brukselą? A może spróbować grać na dwa fronty?