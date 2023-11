Gościnią Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Z pierwszej strony” jest prof. UW dr hab. Dominika Maison, Maison & Partners.

Tegoroczne badanie pokazało, że 78% Polaków twierdzi, że czują się patriotami. Mówi, tak zdecydowanie jesteśmy patriotami. Może w mniejszym czy większym stopniu, ale większość Polaków czuje się patriotami. Była naprawdę niewielka grupa osób, które mówiły, że zdecydowanie nie czują się patriotami, no i tacy, którzy tak byli troszkę pomiędzy. Powiedziałabym, że Polacy czują się patriotami – mówi Dominka Maison.

Kiedy porównywałam te wyniki z 2015 rokiem, gdzie zadaliśmy dokładnie takie samo pytanie, w jakim stopniu czujesz się patriotą? Okazało się, że wtedy tych osób było o kilka procent mniej. Widać, że patriotyzm zaczyna być większą wartością, niż był. Na poziomie średnim, to była taka 10-stopniowa skala, w tym roku średnia jest 7.53, w 2015 było 6,88. to dla słuchaczy. Jest to różnica istotna statystycznie. Można powiedzieć, że wzrosło przekonanie Polaków, że są patriotami – dodaje Maison.