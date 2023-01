Sztuka polska tworzona przez kobiety

– Kolekcjonuję przede wszystkim sztukę polską stworzoną przez kobiety. Sztukę współczesną stworzoną przez młode polskie artystki. Pewnie dlatego, że jestem zmęczona perspektywą patrzenia na świat przez białych heteroseksualnych mężczyzn – mówi Agnieszka Szumielewicz.

Reklama

Skąd się bierze potrzeba otaczania się sztuką?

– Mam to ogromne szczęście, że w moim domu rodzinnym zawsze było pełno przedmiotów pięknych. Przykładano dużą wagę do tego, czym się otaczamy i przynosimy do naszego domu. Pamiętam, że były to przedmioty, przede wszystkim sztuka użytkowa, piękna porcelana z Miśni, stare rzeczy jeszcze poniemieckie z fabryki ‎Villeroy & Boch, także były to rzeczy mające walor użytkowy, ale były z niezwykłą dbałością przechowywane. Mówiono mi, że mają one wartość sentymentalną, że ich obecność w naszym domu powoduje to, że jest nam milej, ładniej i estetyczniej. Te rzeczy zawsze były dla mnie bardzo istotne. Wydaje mi się, że to wyniosłam z domu wpłynęło absolutnie na całą moją przygodę z kolekcjonowaniem, która rozpoczęła się w czasie moich późnych studiów. Na ostatnim roku studiów zaczęłam kupować grafikę i pracę na papierze. To trwało jakiś czas, później sobie zweryfikowałam troszkę i mój gust i też zauważyłam, że być może te prace na papierze, grafika nie mają tak dużego potencjału inwestycyjnego o jakim zaczęłam myśleć – mówi Agnieszka Szumielewicz.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Z pierwszej strony".

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

Agnieszka Szumielewicz – kolekcjonerka sztuki