Co to jest EAAD?

– EAAD to jest taka organizacja, którą założyli naukowcy (głównie psychiatrzy i psychologowie) z całej Europy, która po rozszyfrowaniu skrótu nazywa się European Alliance Against Depression. To jest nazwa jednocześnie pewnej instytucji i metody, wypracowanej jako tzw. czteropoziomowa interwencja w społeczności lokalnej na rzecz przeciwdziałania stygmatyzacji depresji, na rzecz lepszego diagnozowania depresji i jej leczenia. Jest to inicjatywa całkowicie niezależna od przemysłu, a powiązana bardzo blisko z strukturami Unii Europejskiej. Ma taką plakietkę najlepsza praktyka w zakresie zdrowia psychicznego Komisji Europejskiej, także Światowej Organizacji Zdrowia, żeby do tego systemu najlepszych praktyk się dostać trzeba spełniać dużo warunków – mówi Piotr Toczyski.

Co to jest PHQ-9?

Kwestionariusz zdrowia pacjenta PHQ-9 (Patient Health Questionnaire), jest przeznaczony do przesiewowego wykrywania depresji, wykorzystywany jest we wstępnej diagnozie.

Test został stworzony w celu szybkiej oceny nastroju i sprawdzenia, czy wykazuje się jakiekolwiek oznaki i objawy depresji. Wyniki mają wartość orientacyjną i nie oznaczają, że zdiagnozowano depresję. Tylko lekarz lub inny specjalista służby zdrowia może potwierdzić diagnozę.

dr Piotr Toczyski – Krajowy konsultant metody EAAD-Best.eu i iFightDepression.eu w Polsce. Kierownik Zakładu Socjologii Mediów i Komunikacji Społecznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.