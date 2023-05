Gościnią Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Z Pierwszej Strony" jest Weronika Michalak z Health & Environment Alliance (HEAL).

Polska jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów Unii Europejskiej

Politycy mają tendencję i skłonność do tego, żeby ogłaszać sukces. Często dopasowują narrację do bieżącej sytuacji, żeby sukces po raz kolejny ogłosić. Od bardzo wielu lat, przyglądając się różnym rządom, analizujemy kwestię wpływu czynników środowiskowych na zdrowie. W Polsce jesteśmy od ponad dekady jako HEAL, jako biuro organizacji międzynarodowej i obserwujemy to, co dzieje się w zakresie zanieczyszczenia powietrza. Polska wciąż jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów Unii Europejskiej. Chwilami takie incydentalne stężenia, pikowe, przekraczają stężenia w najbardziej zanieczyszczonych miejscach na świecie, takich jak na przykład Pekin czy Bombaj. Wiąże się to, mówiąc najogólniej ze spalaniem węgla, który został wspomniany we wstępie naszej rozmowy. Jednocześnie patrząc na ręce rządzącym, staramy się doceniać dobre inicjatywy i dobre działania. Oczywiście wszystkie tego rodzaju działania chwalimy. Cieszymy się z powstania programu „Czyste Powietrze”, który z założenia walczy ze smogiem. To, że walczy zbyt wolno, niż miał walczyć i że te efekty nie są osiągane w taki sposób, jak planowano, to jest inna rzecz - mówi Weronika Michalak.

Punktem wyjścia dla nas jest to, żebyśmy wszyscy mogli oddychać czystym powietrzem, żebyśmy się nie zatruwali, żeby grupy szczególnie narażone nie cierpiały najbardziej. Chcemy uniknąć bardzo szerokich konsekwencji zanieczyszczenia powietrza, które wszyscy ponosimy. W Polsce około czterdziestu kilku tysięcy osób umiera cały czas przedwcześnie każdego roku z powodu wdychania zanieczyszczeń powietrza. Miliony chorób, jak astma czy zapadalność na alergię są spowodowane zanieczyszczonym powietrzem - dodaje Michalak.