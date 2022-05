Reklama

Czy sztuka pomaga zrozumieć świat?

– Jeżeli damy sobie odrobinę miejsca na refleksję, to zawsze znajdziemy odpowiedz na temat co tu i teraz, na temat przyszłości. Sztuka zawsze potrafiła bardzo dobrze tłumaczyć to, co się dzieje wokół nas, ponieważ sztuka nie jest czymś stojącym obok. Sztuka to emocje, to poszukiwanie egzystencjonalne, to też rozedrganie, które było zawsze. Sztuka za każdym razem poprzez swoich pionierów de facto pokazywała nowy świat, który się zbliża, dekodowała to co przed nami. Sztuka zawsze miała i ma olbrzymi wpływ na kształtowanie gustów, postaw – mówi Sławomir Stępniewski, kolekcjoner sztuki.

Kim jest kolekcjoner sztuki w Polsce?

– Kolekcjoner sztuki to jednostka chorobowa. To jest konieczność poszukiwania, to jest dociekliwość, to jest coś, co powoduje, że to rozedrganie jest w kolekcjonerach obecne. Z jednej strony może być chęć i troska o to, co już się wydarzyło, chęć gromadzenia rzeczy, przedmiotów, które mają nawiązania do rzeczy, które były ważne w naszym życiu, w życiu naszej rodziny, czy szerszym pojęciu dziedzictwa kulturowego. To jest też trochę o natręctwie wynikającym ewidentnie z ciekawości i z jakiejś potrzeby wewnętrznej do tego żeby zatrzymać ten kawałek emocji, ten kawałek opowieści o czasie, w którym żyjemy, tudzież fascynacji tym, co się kiedyś wydarzyło i ma wpływ na dzisiejsze nasze życie – mówi Stępniewski.

Sławomir Stępniewski – kolekcjoner sztuki.