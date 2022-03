Reklama

Ucieczka przed wojną

– Obecnie nie ma kolejek na granicy, ale kiedy jechałam do Polski zaraz po wybuchu wojny, pokonanie odcinka z Kijowa do Polski zajęło nam 2 doby. To było bardzo trudne doświadczenie, ponieważ mam czteroletnie dziecko i nie wiedziałam, czy podróż będzie bezpieczna oraz jak długo potrwa. Na samej granicy czekaliśmy ponad 24 godziny na wjazd do Polski – opowiada o ucieczce przed wojną Irina Kharaim, uchodźczyni z Ukrainy.

(Nie)bezpieczny dom

– Jeszcze kilka dni temu myślałam, że najbezpieczniejszym dla mnie miejscem jest mój dom w Kijowie. Kiedy musieliśmy się przenieść do schronu, zobaczyłam, że nie są to warunki, żeby ukrywać się tam z dzieckiem. Zrozumiałam, że pozostanie w Kijowie może być niebezpieczne. Na decyzję o wyjeździe miałam tylko 5 minut. 5 minut aby się ubrać i spakować – mówi Irina.

