Sprzedać marzenia

O tym jest serial, który możemy obejrzeć na Disney+ The Dropout. W główną rolę wcieliła się tutaj Amanda Seyfried. Amanda gra Elizabeth Holmes, studentkę medycyny, która po pewnym czasie rzuca studia bo ma pewną ideę. Ma pomysł, żeby zrewolucjonizować system pobierania krwi od ludzi, żeby pobierać próbki w taki sposób, by przeprowadzanie badań, analiz i wykrywanie różnego rodzaju wirusów, czy też bakterii, czy też po prostu stanu chemicznego naszej krwi odbywało się prościej, szybciej i było dostępne dla ludzkości. Jest w tym poczucie misji, jest w tym poczucie, że ja chcę zbawić świat, ale jeśli mówimy o masowym dostępie do medycyny to kryje się za tym też wielki biznes.

