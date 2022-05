Reklama

Rising Star

– Była to zabawa, bo mam też porównanie do innych konkursów. Byłam konkursowym, śpiewającym dzieckiem, jeździłam po festiwalach, gdzie rywalizacja była na wysokim poziomie, potem trafiłam do programu The Voice Kids i to kosztowało mnie bardzo dużo stresu, psychicznie dla dziecka ten program był bardzo ciężki. Rising Star to był mój pierwszy i na ten moment ostatni konkurs, w którym chodziło o zabawę i w którym bawiłam się świetnie. Nagrywaliśmy wszystko zdalnie, to wszystko było publikowane na TikTok-u. To była bardzo luźna forma i się nie spodziewałam, że to się tak potoczy i dzięki temu będę uczestniczyć w takim podkaście albo będę miała możliwość wydawania swojej muzyki – mówi Anastazja Maciąg.

Lanberry – surowa jurorka z ciepłym sercem do ludzi

– W konkursie wydawała mi się taką surową jurorką, ponieważ ona była jedyna stricte muzyczna. Było tam kilku jurorów ale Lanberry skupiała się głównie na muzyce, wymagała najwięcej. Potem miałam okazję pracować z nią w studiu, przyjechała na moją sesję, pomagała mi pisać tekst do mojego drugiego singla, okazało się, że jest słodką, miłą kobietą, która jest mega pomocna i ma ciepłe serce do ludzi – dodaje Maciąg.

Anastazja Maciąg – piosenkarka, zwyciężczyni pierwszej edycji konkursu Rising Star organizowanego przez Universal Music Polska oraz TikTok.