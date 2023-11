Gościnią Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o Biznesie” jest Ewelina Gulbinowicz, Menadżerka ds. Marketingu, Alior Bank.

Jak reklamują się banki?

Banki są jednym z większych reklamodawców w Polsce, zaraz za przemysłem farmaceutycznym i FMCG. Walka o klienta rozgrywa się na bardzo wielu polach. Oczywiście mamy tradycyjne środki przekazu, czyli telewizję, radio coraz mniej już jest prasy. Rynek odchodzi do prasy. Większa zaczyna być rola socjał mediów, kampanii digital i szeroko pojętych kampanii contentowych – mówi Ewelina Gulbinowicz.

Jak banki przyciągają klientów?

To jest trudne wyzwanie dla marketingowców. W tej chwili tych reklam jest bardzo dużo. One się często widzom zlewają w jedno. Jest kilka szkół. Niektórzy chcą podkreślać zalety swoich produktów. To jest dobrze, bo klient dokonuje zdroworozsądkowego wyboru. Coraz częściej staramy się stosować reklamy, które odwołują się do emocji, czyli dobrze się kojarzą, budują skojarzenia. Ważny jest też element wyróżnienia się i zaskoczenia. W naszej obecnie trwającej kampanii usługi Alior Pay wykorzystaliśmy artystę, nagraliśmy utwór muzyczny, czyli coś zupełnie niekojarzącego się z bankowością – dodaje Gulbinowicz.