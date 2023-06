Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie" jest Michał Bryda-Przybyszewski, Fairtrade Polska.

Najbardziej zagrożonym regionem świata, jeśli chodzi o pracę dzieci, jest Afryka Subsaharyjska, czyli na południe od Sahary. Te wszystkie państwa to jest ponad 20 proc. liczby dzieci zmuszanych do pracy. Później Azja i tutaj w takim podziałem Azja Centralna i Południowa to około 5 proc. firm, 5,5 proc., następnie Azja Wschodnia około 6 proc. Potem region Afryki Północnej 7 proc. oraz Ameryka Łacińska i Karaiby około 6 proc. Tak naprawdę we wszystkich południowych regionach świata ten problem jest odnotowywany – mówi Michał Bryda-Przybyszewski.

Około 70 proc dzieci, które wykonują jakieś prace, pracuje w rolnictwie. Z informacji, które my mamy jako Fairtrade, około 45% dzieci z Gany i Wybrzeża Kości Słoniowej może być zagrożonych pracą przy uprawach kakao. Kakao dla nas kojarzy się bardzo pozytywnie. Mieliśmy ostatnio 1 czerwca, Dzień Dziecka, pewnie wiele dzieci dostawało jako prezydent, coś słodkiego z czekolady. Warto sobie uświadomić ten smutny fakt, że prawie połowa dzieci mieszkających na terenach, na których uprawia się kakao, z którego później powstaje czekolada, było zmuszanych do pracy przy uprawach, produkcji czy przetwarzaniu ziaren kakao – dodaje Bryda-Przybyszewski.

12 czerwca jest obchodzony Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci.