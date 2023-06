Gośćmi Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie" są Barbara Wiśniewska, Przemysław Ćmachowski, Wicemistrzowie Europy w Europejskim Quizie Finansowym, Joanna Potera, Nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie, Magdalena Skwarska, Warszawski Instytut Bankowości.

Z motywacją jest bardzo różnie. Pierwsze pytanie, które zawsze otrzymuje od uczniów, to jest, po co nam to, do czego nam się to przyda w życiu? Dopiero jak rozwiązujemy quizy, omawiamy, to wtedy uczniowie zaczynają rozumieć, że wiedza finansowa naprawdę w życiu codziennym im się bardzo przyda. Będą wiedzieć, jak podejmować trudne życiowe decyzje związane z finansami, kredytami, lokatami i tymi podobnymi rzeczami – mówi Joanna Potera.

Europejski Quiz Finansowy to konkurs edukacyjny. Tak jak już pani Joanna wspomniała z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Celem projektu jest wzbudzenie zainteresowania uczniów tematyką ekonomiczną, upowszechnienie wiedzy na temat finansów, czy systemu bankowego w Polsce. Generalnie, jak system funkcjonuje na świecie. Zależy nam, żeby uczniowie mieli świadomość i mieli wiedzę. Zależy nam też, aby poprzez quiz poznawali, utrwalali zasady dotyczące bezpiecznego zachowania w cyberprzestrzeni. Ogólnie kształtowania postawy przedsiębiorczości – dodaje Magdalena Skwarska.