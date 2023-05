Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie" jest Piotr Mirowski, Senior Partner, Dział Doradztwa Inwestycyjnego w Colliers.

Polska historycznie jest motorem napędowym regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Faktycznie w tym roku wolumen transakcji zamkniętych w pierwszym kwartale to zaledwie 650 milionów euro. To jest najgorszy wynik od ostatnich 10 lat. Należy zaznaczyć, że tak naprawdę Polska nie jest wyjątkiem w skali Europejskiej. Inne kraje Europy Zachodniej również odnotowują bardzo podobne spadki. Jest to związane z turbulencją na rynkach, z rosnącymi stopami procentowymi i zmienionymi zachowaniami inwestorów, jeśli chodzi o decyzje inwestycyjne. Niestety jest to bardzo zauważalne i spodziewamy się, że to dopiero początek i ten rok wolniejszy - mówi Piotr Mirowski.

Sektor magazynowy cały czas cieszy się największym zainteresowaniem z uwagi na bardzo silne fundamenty tego rynku w Polsce. Z uwagi na doskonałą infrastrukturę, świetne perspektywy, a także niski poziom czynszów w Polsce. Nasz rynek faktycznie jest najbardziej konkurencyjny cenowo, więc nieruchomości logistyczne cieszą się nadal dużym zainteresowaniem. Zauważyliśmy na przestrzeni ostatnich pięciu, sześciu miesięcy korektę w poziomach wycen. To sprawia, że pojawiła się luka pomiędzy oczekiwaniami sprzedających a możliwościami kupujących, jeśli chodzi o stopy zwrotu - dodaje Mirowski.