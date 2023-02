Jak konsumenci postrzegają firmy, które pomimo wojny zostały w Rosji? Czy w ogóle interesujemy się tym które firmy nie wycofały się z Rosji? Jak prowadzenie biznesu w kraju agresora wpłynęło na postrzeganie marek?

Pierwsze reakcje, które były podejmowane to rzeczywiście były takie reakcje, że będziemy bojkotować marki, nie będziemy chodzić do sklepów pod określonymi szyldami, nie będziemy kupować produktów które są pochodzenia rosyjskiego. Czyli zrobię to co jest możliwe na poziomie konsumenckim, to co jest możliwe na poziomie społecznym, czyli na przykład pójdę robić kanapki na dworcu centralnym czy wezmę kogoś do domu i spróbuję mu w taki sposób pomóc. Natomiast po roku ta sytuacja wygląda trochę inaczej – mówi Monika Kaczmarek-Śliwińska.

Reklama

Naukowcy, którzy prowadzą listę wstydu mówią, że ta lista cały czas rośnie. Oni ją ciągle poszerzają, wprowadzają nowe wskaźniki. W tej chwili oceniają ją w 5 kategoriach i też robią statystyki pokazujące który kraj, na którym miejscu jest i jak wygląda jego wycofanie i tutaj akurat Polska wychodzi całkiem nieźle – dodaje Kaczmarek-Śliwińska.

dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Medioznawczyni, ekspertka, doradczyni i trenerka w obszarze konstruowania strategii komunikowania się oraz zarządzania sytuacjami kryzysowymi.

PODCASTY DGPtalk - POSŁUCHAJCIE!

Podcasty DGPtalk Obiektywnie o Biznesie znajdziecie także w serwisach: Spotify, Apple Podcast oraz Google Podcast i aplikacjach: Lecton oraz Squid. Zapraszamy do subskrybowania!