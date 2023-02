Jak wojna rozpętana przez Rosję wpłynęła na gospodarkę Ukrainy?

Jakie są straty Ukrainy?

Jakie jest bezrobocie?

Jakie sektory gospodarki ukraińskiej pracują?

Spadek PKB, wzrost bezrobocia

Według szacunków ministerstwa gospodarki PKB Ukrainy spadło w 2022 roku około 31%. To jest bardzo duży spadek, oczywiście wynikający z tego, że część przedsiębiorstw nie była w stanie prowadzić działalności gospodarczej. To z kolei wpłynęło na to, że stopa bezrobocia aktualnie wynosi również ponad 30%. Tylko przypomnę, że przed wybuchem wojny te rejestrowane dane oscylowały w okolicach 10%, a więc nadal był to wysoki współczynnik, natomiast współczynnik, z którym można było sobie w jakikolwiek sposób albo emigracją zarobkową albo napędzaniem rynku wewnętrznego radzić. To powoduje, że dzisiaj mamy 4,7 miliona Ukraińców, którzy poszukują pracy i nie mogą jej znaleźć – mówi Cezary Maciołek.

Prawie 29% firm jest czasowo nieaktywnych lub całkowicie wstrzymało swoją pracę z różnych przyczyn, albo oczywiście inwazji bądź braku możliwości ciągłości wynikającej z tego, że ludzie obawiając się o swoje życie po prostu wyjechali – dodaje Maciołek.

Trzy branże szukają pracowników

Oczywiście są branże dzisiaj które zatrudniają i mają duże deficyty, jeśli chodzi o rynek pracy ukraińskiej (…) Trzy główne dziedziny, gdzie faktycznie brakuje pracowników i można szukać możliwości pracy. Pierwsze to jest medycyna i farmacja, z przyczyn oczywistych trwa wojna więc ilość osób rannych potrzebujących pomocy bądź zabitych systematycznie rośnie. (….) Kolejny obszar to jest rolnictwo i taki szeroko rozumiany agrobiznes. (…) Trzeci taki obszar, to z jednej strony ciekawostka z drugiej strony to pokrywa się z tym co dzieje się w ostatnich latach nie tylko w ujęciu polski czy Unii Europejskiej, to jest branża informatyczna – mówi Cezary Maciołek.

