Na czym polega ugoda z bankiem?

– Kredyty frankowe, ten problem funkcjonuje w przestrzeni publicznej już od kilkunastu lat. Na koniec 2022 roku ich liczba była bardzo duża, około 350 tys. hipotek frankowych było czynnych i aktywnie spłacanych przez kredytobiorców. Drugie tyle, to już kredyty spłacone. Bez względu na to, czy dany kredyt jest kredytem otwartym, czy spłaconym, jest możliwość skierowania sprawy na drogę sądową. Zamknięcie, wcześniejsza spłata kredytu nie jest czymś, co wyklucza drogę sądową. Banki natomiast składają propozycje ugodowe tylko i wyłącznie klientom, których umowy jeszcze trwają. Sam temat ugód frankowych jest coraz częściej omawiany w doniesieniach medialnych. Część banków w związku z rosnącą liczbą pozwów i wygranych spraw przez frankowiczów, deklaruje coraz większą chęć do ich zawierania. W sektorze bankowym nie przyjęło się jedno, uniwersalne podejście do tematu ugód. Takie proponował w grudniu 2020 roku Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Miało ono, w największym skrócie, polegać na traktowaniu kredytów frankowych, jak kredytów złotowych, przy jednoczesnym przeliczeniu rat w oparciu o parametr WIBOR – mówi Mateusz Płudowski.

Mateusz Płudowski – Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Płudowski