Co to jest KSeF?

– KSeF to jest Krajowy System e-Faktur. E-faktura, czyli dokument księgowy w postaci ustrukturyzowanej. Postać ustrukturyzowana to format elektroniczny, który zawiera w sobie atrybuty tego dokumentu, czyli poszczególne elementy są jednoznacznie określone i zapisane. Nie jest to synonim dokumentu elektronicznego jakim jest pdf, to jest dokument, który zawiera w sobie jasno ustrukturyzowane informacje o fakturze, czy jest to faktura kosztowa, czy jest to faktura przychodowa – mówi Krzysztof Pulkiewicz.

Reklama

– W polskim systemie obiegu dokumentów finansowo-księgowych istnieją faktury papierowe, faktury przesyłane w postaci elektronicznej, czyli np. w pliku pdf, ale one nie zawierają tych danych ustrukturyzowanych tylko nadal muszą być albo manualnie, albo za pomocą rozwiązania OCR przetłumaczone na język komputerowy mówiąc obrazowo i upraszczając – dodaje Krzysztof Pulkiewicz.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

Krzysztof Pulkiewicz – Country Manager Unifiedpost Group, odpowiedzialny za rozwój w Polsce platformy Banqup, której jest współtwórcą. Wcześniej założyciel platformy Atsora oraz założyciel i CEO firmy BCMLogic, oferującej rozwiązania IT podmiotom z branży bankowości. Posiada 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem IT, tworzeniem i integracją systemów w branży bankowej i ubezpieczeniowej, łącznie z zajmowaniem pozycji CSO w jednej z wiodących firm ubezpieczeniowych w Europie. Tworzył systemy BCM (Business Continuity Management) i architekturę biznesową dla największych banków w Polsce i zagranicą.