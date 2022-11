Jak ustrzec się bankructwa?

– Często żartuję z siebie i swojego wspólnika, że z trzech ostatnich kryzysów ekonomicznych przewidzieliśmy dziewięć. W mojej opinii jest to objaw produktywnej paranoi, że my często obawiamy się rzeczy, które później nie następują, ale dzięki temu kiedy coś się wydarza jesteśmy dobrze przygotowani. Dzięki temu, że dbamy najpierw o defensywę, czyli pilnujemy kosztów, pilnujemy dywersyfikacji branż, czy grup klientów, nie mamy jednego kluczowego klienta, który odpowiada za 70% naszych przychodów, to kiedy pojawiają się okazje to potrafimy przyspieszać i je łapać – mówi Bartosz Majewski.

– Zaczyna się od tego, że mamy poduszkę na koncie, zaczyna się od tego, że mamy dobrze policzone koszty, marże i jeżeli dostrzeżemy okazję możemy spiąć się do skoku i go wykonać. Jeśli jednak ktoś przysnął za kółkiem to niestety szarpnięcie, które trzeba wykonać jest bardziej gwałtowne niż wtedy gdy jesteśmy w stanie produktywnej paranoi – dodaje Bartosz Majewski.

Bartosz Majewski – Prezes Casbeg