W co inwestować w niepewnych czasach?

– To jest najczęściej padające pytanie, jakie pojawia się w rozmowach z ekonomistami, czy też blogerami finansowymi. To jest też najtrudniejsze pytanie: w co zainwestować tu i teraz, żeby przeskoczyć inflację. Generalnie inwestować warto zawsze, czyli żeby to zostało z nami już na stałe z myślą o emeryturze, czy z myślą o przyszłości swoich dzieci, żeby te pieniądze pracowały. Mam jednak wrażenie, że zainteresowanie inwestowaniem u wielu pojawiło się teraz wraz z myślą, że coś trzeba z tymi pieniędzmi zrobić. Jednak bardzo często jest już za późno na bardzo wiele instrumentów. Sięgamy po obligacje, które są nam w stanie zniwelować inflację, one super działają pod warunkiem, że je regularnie kupujemy, a nie jak inflacja jest już bardzo wysoka i my dopiero stwierdzamy, czas już się za to zabrać – mówi Tomasz Jaroszek.

– Chodzę z bardzo niepopularną tezą, że wiele osób w tym roku z inflacją przegra. Nie ma się, co oszukiwać, wiele osób nie chce tego na głos powiedzieć, szczególnie politycy, czy ludzie z sektora finansowego ale z taką inflacją wygrać jest naprawdę bardzo, bardzo trudno – dodaje Jaroszek.

Tomasz Jaroszek – autor bloga Doradca.TV i książki Śladami Warrena Buffetta.