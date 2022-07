Reklama

– Platforma Private Market, nad którą pracujemy to część naszego biznesu, która odpowiada na całą strategię naszej grupy kapitałowej. Chcielibyśmy aby na giłda, wzorem innych większych od nas graczy, zaczęła być firmą bardziej technologiczną, niż tylko firmą infrastrukturalną, żeby do tego dojść zastanawialiśmy się, gdzie możemy użyć zaawanasowanych technologii, aby móc wykreować wartość, zagospodarować nowe nisze, które wraz z tymi technologiami się rodzą. Zauważyliśmy, że powstałą taka technologia blockchain, która umożliwia parę bardzo ciekawych zagospodarowań, parę bardzo ciekawych nisz. Zauważyliśmy, że tokenizację można zaaplikować do różnego rodzaju klas aktywów, które wcześniej były niedostępne albo trudno dostępne dla inwestorów lub w przypadku dzieł sztuki kolekcjonerów. Jak to zazwyczaj bywa w start up-ach początkowo nie było to dla nas oczywiste żeby wejść w dzieła sztuki, zaczęliśmy od czegoś innego. Po pewnym czasie zorientowaliśmy się jednak, że w działach sztuki jest duża wartość, która moglibyśmy przynieść na rynek. Dzieła sztuki to nie jest cały Private Market. Private Market to ma być platforma skierowana do inwestorów indywidualnych, gdzie mielibyśmy 3 główne kategorie produktów. Tokeny niefinansowe, którymi są tokeny na dzieła sztuki ale też inne tokeny jakie zamierzamy zaproponować na polskim rynku. W przyszłości tokeny finansowe, jeśli regulacje na to pozwolą, a widzimy, że trend regulacyjny idzie w tę stronę i odpowiednie regulacje, czy to na poziomie unijnym, czy na poziomie polskim będą powstawać, co oznacza, że będzie można kupić ztokenizowaną akcję lub obligację. Trzecim filarem Private Market jest finansowanie społecznościowe w segmencie premium – mówi Adrian Kutnik, Dyrektor Działu Private Market GPW S.A

Adrian Kutnik – Dyrektor Działu Private Market GPW S.A