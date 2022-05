Reklama

Co to jest Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu?

– Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu to jest taka organizacja, która zrzesza europejskich operatorów żeby zapewnić, że gaz płynie do wszystkich klientów i w każdym momencie, zgodnie z zamówieniami, które są na ten gaz złożone. Mamy zupełnie niebywałą sytuację w związku z wojną, w związku z rosyjską agresją na Ukrainę oraz tym, jak są zarządzane przepływy gazu z Rosji. Spotykamy się codziennie. Rozmawiamy ze wszystkimi państwami członkowskimi, operatorami z tych państw, jesteśmy w kontakcie z kolegami z Ukrainy, a także raportujemy codziennie do Komisji Europejskiej, do giełd, do wszystkich, którzy zajmują się handlem, obrotem gazem – mówi Sara Piskor.

– Wszystkie duże tematy przesyłu gazu, to jak gaz jest wykorzystywany w walce politycznej to są rzeczy, które Kowalski zna z nagłówków gazet. To czym się zajmujemy, to jak wpływamy na życie Kowalskiego, w normalnej, codziennej sytuacji kiedy gaz płynie, nie ma żadnych awaryjnych sytuacji na rynku, to nasza praca polega na zapewnianiu Kowalskiemu pewności dostaw – dodaje Piskor.

Sara Piskor – Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu. Monitoruje zmiany regulacyjne i polityczne oraz prowadzi komunikacje z kluczowymi interesariuszami ENTSOG.