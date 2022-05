Reklama

Biuro Innowacji

– Biuro Innowacji zajmuje się tzw. wdrażaniem start up-ów. Start up to słowo dosyć mocno nadużywane. U nas, szukamy innowacyjnych firm, które często są mniejsze, niż te olbrzymie technologiczne firmy, które mogą nam oferować ciekawe rozwiązania. To działa w ten sposób, że nasze działy w banku mają pewne wyzwania, z którymi przychodzą do nas, a my staramy się i im pomóc rozwiązać te wyzwania wdrażając pewne usługi od start up-ów. Albo też jest tak, że my zbierając te start up-y, chodząc po wydarzeniach, czy mając otwarte cały czas zgłoszenia na stronie, sami przychodzimy do działów do tzw. biznesu i mówimy: „może taka usługa usprawni wasz biznes” – mówi Konrad Ozdowy z Biuro Innowacji PKO BP.

– Drugą odnogą naszych zadań jest szerzenie innowacyjnej kultury wewnątrz banku. Organizujemy warsztaty, wydarzenia ogólnobankowe dla pracowników, żeby pokazywać, oswajać bankowców, czy pracowników banku z innowacjami, tłumacząc im jak bardzo to jest potrzebne i żeby się tego po prostu nie bać – dodaje Ozdowy.

Konrad Ozdowy – Biuro Innowacji PKO BP.