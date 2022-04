Reklama

Co to jest dozwolony użytek?

– Jest to instytucja, z którą wszyscy państwo na pewno mieliście do czynienia i macie na co dzień do czynienia. Co to jest dozwolony użytek korzystania z utworów? Jest to instytucja przewidziana w prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jest to licencja ustawowa przewidująca korzystanie z utworów, z cudzej twórczości, UWAGA – bez wynagrodzenia, bez zezwolenia twórcy i może w niektórych przypadkach zezwalać na korzystanie komercyjne, w większości przypadków na korzystanie niekomercyjne. Zasadą dozwolonego użytku jest ograniczenie praw autorskich, praw wyłącznych twórców. Są to wyjątki od praw bezwzględnych przysługujących twórcom – mówi Anna Szymańska, ekspert prawa własności intelektualnej.

– Zasadą jest i warto dodać, że jest to święta zasada, że jeżeli korzystamy z cudzych treści (teksty, zdjęcia, filmy, muzyka) powinniśmy uzyskać na takie korzystanie albo licencji albo powinniśmy kupić prawa autorskie – dodaje Szymańska.

Anna Szymańska – ekspert prawa własności intelektualnej