Reklama

Reklama

Czy w marketingu obowiązują zasady moralne?

– Oczywiście. Jest coś takiego, co nazywamy etyką marketingu. Jest również etyka reklamy. W Polsce jest doskonale działająca Rada etyki reklamy, która zajmuje się właśnie przestrzeganiem Kodeksu etyki reklamy. Każdy z nas może zgłosić do Rady etyki reklamy projekt , który mu się nie podoba. To jest w określony sposób oceniane, w związku z tym marketing podlega określonym zasadom etycznym ale umówmy się za te działania marketingowe są odpowiedzialni właściciele, inwestorzy, ci którzy zarządzają firmami i organizacjami – mówi Jacek Kotarbiński, specjalista z zakresu marketingu strategicznego.

Kiedy i dlaczego firmy opuszczają rynek rosyjski?

– To zależy od wielkości firmy, kto jest jej właścicielem. Jeżeli są to nieduże firmy, gdzie jest jeden prywatny właściciel, to te decyzje są łatwiejsze. Czym innym jest sytuacja, kiedy firma ma 90 proc. przychodów z rynku rosyjskiego, a czym innym kiedy ma 2 proc. przychodów. W przypadku dużych organizacji, dużych korporacji liczy się efekt wizerunkowy i w jaki sposób będą zachowywać się klienci. Klienci protestują i wcale nie musi być ich dużo, wystarczy, że protesty będą medialnie zauważalne – mówi Kotarbiński.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

Jacek Kotarbiński – ekonomista, specjalista z zakresu marketingu strategicznego, digital marketingu, komercjalizacji nowoczesnych technologii i innowacji, zarządzania sprzedażą.