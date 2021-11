Czy wdrożenie zasad CSR jest faktycznie korzystne dla firmy? Dlaczego globalny producent farb i lakierów angażuje się w działania na rzecz społeczności lokalnych? Co motywuje jego pracowników do wolontariatu i odnawiania okolicznych placów zabaw i szpitali?

O projekcie PPG "Colorful Communities", remoncie Centrum Wielokulturowego na warszawskiej Pradze i planach na przyszłość, w rozmowie z Szymonem Glonkiem (Infor.pl) opowiada Grzegorz Koźmiński, Menedżer ds. Komunikacji w PPG Industries.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka podcastu "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

Czym jest projekt PPG "Colorful Communities"?

To globalny program naszej firmy, który wystartował w 2015 roku. Wtedy odbyły się jego pierwsze edycje. Na poziomie globalnym, jako firma, zastanawialiśmy się co możemy zrobić dla społeczności, w których funkcjonujemy na co dzień. W jaki sposób możemy stać się lepszym sąsiadem naszych fabryk i biur.

Stwierdziliśmy wówczas, że bardzo często wokół nas są instytucje, które potrzebują wsparcia w odnowieniu przestrzeni, w uczynieniu jej bardziej przyjazną dla mieszkańców, podopiecznych, uczniów czy pacjentów.

Dlatego uruchomiliśmy program, w ramach którego chcieliśmy przeznaczyć 10 milionów dolarów w ciągu pięciu lat, na projekty, które będą upiększały okolice naszych biur i fabryk. Przyznam szczerze, że w tej chwili mamy już znacznie przekroczony, zarówno ten budżet, jak i liczbę realizowanych globalnie projektów – opowiada Koźmiński.

Jakie projekty "Colorful Communities" zrealizowano w Polsce?

W Polsce zrealizowaliśmy do tej pory siedem projektów w ciągu sześciu lat, a kolejne są już w drodze. Te projekty są bardzo różnorodne. Angażujemy się w odnawianie szkół i szpitali, ale też w upiększanie przestrzeni parku, w tym: nasadzenia roślin, oświetlenie.

Przykładami prac, zrealizowanych w Polsce, są m.in.: remont Centrum Wielokulturowego na warszawskiej Pradze, stworzenie kolorowego parku kieszonkowego na wrocławskim Oporowie oraz renowacja placu zabaw w cieszyńskim Parku pod Wałką. Realizacja tych działań opiera się na wolontariacie pracowników firmy, wykorzystaniu farb i akcesoriów naszej produkcji oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi – wyjaśnia Koźmiński.

Na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)?

W naszym przypadku, ważnym filarem działań firmy jest zrównoważony rozwój. Podstawą jest to jak bardzo zmieniamy nasze produkty, aby były one przyjazne dla środowiska, zarówno pod względem użytkowania, jak i produkcji.

Zmieniamy nasze cykle produkcyjne i receptury produktów, tak, aby miały jak najmniejszy wpływ na środowisko. W tej chwili, większość naszych produktów opiera się już na bazie wody, a nie rozpuszczalników. Równocześnie, ograniczamy też zużycie wody technologicznej i ścieków, które trafiają do środowiska.

Kolejnym istotnym elementem jest wolontariat pracowniczy. Jednym z podstawowych założeń programu "Colorful Communities" jest zaangażowanie naszych pracowników w działalność wolontariacką – mówi Koźmiński.

Na czym polega wolontariat pracowniczy?

Żaden z projektów "Colorful Communities" nie odbywa się bez udziału naszych pracowników. Mówiąc o programie używam sformowania "robimy", bo w tych pracach aktywnie uczestniczą pracownicy PPG.

Odgruzowują, odkopują, oczyszczają, malują, ozdabiają i przygotowują takie przestrzenie. Na koniec oczywiście uczestniczą w ich otwarciu, czyli spotkaniu z beneficjentami takiego projektu.

Wyjątek od tej zasady zrobiliśmy wyłącznie w najcięższym czasie pandemii, kiedy obostrzenia, wynikające z rekomendacji rządowych, nie pozwoliły nam na spotykanie się – podkreśla Koźmiński.

Grzegorz Koźmiński – Menedżer ds. Komunikacji w PPG Industries, z firmą związany od 2012 roku. Odpowiada za kreowanie i realizację działań komunikacji wewnętrznej, politykę CSR oraz employer branding wszystkich jednostek binzesowych PPG w Polsce.