Niektórzy eksperci mają jednak wątpliwości, czy wspomniane zagadnienia powinny być połączone w jednym akcie prawnym i czy to dobry pomysł, by na wypadek zagrożenia tworzyć jeden plan dotyczący zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Inni z kolei przekonują, że i zarządzanie kryzysowe, i obrona cywilna sprowadzają się do ochrony ludności cywilnej (w jednym przypadku w czasie kryzysu, a w drugim – w czasie wojny), dlatego jeden plan, przygotowany rzetelnie i zawierający spójne informacje z różnych obszarów działania, powinien wystarczyć.